Амурская Федерация ММА не стала комментировать инцидент со смертью 16-летнего бойца на турнире в Белогорске

Амурская Федерация ММА отказалась комментировать трагедию, связанную со смертью 16-летнего бойца Богдана Пушкарева после пропущенного удара в голову на турнире в Белогорске. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, корреспонденты дозвонились по указанному на официальном сайте ММА России номеру Резника Романа Сергеевича, представленного президентом, однако им заявили, что никакого отношения к Амурской Федерации MMA и Союзу MMA России они не имеют.

Трагедия произошла 4 июня на Открытом Кубке спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.