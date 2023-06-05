Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации из-за смерти подростка на турнире в Белогорске

Союз ММА России может лишить аккредитации Амурскую федерацию ММА из-за смерти 16-летнего подростка Богдана Пушкарева на Открытом Кубке по смешанным единоборствам в Белогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Турнир прошел 4 июня. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.