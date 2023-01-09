Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:54

Чейл Соннен: «Кейн Веласкес — самый пугающий боец MMA»

Аналитик Чейл Соннен считает Кейна Веласкеса самым пугающим бойцом в ММА
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) — это самый пугающий боец в истории единоборств.

«Кейн Веласкес — самый пугающий боец MMA с большим отрывом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — У него было все: взгляд, глаза, подбородок, жесткость, слухи, репутация, трудолюбие. У него был рекорд, нокауты, университетское резюме. Было в этом большом парне с таким высоким уровнем подготовки что-то пугающее».

Веласкес завершил карьеру после поражения Франсису Нганну (17-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 17 февраля 2019 года на UFC на ESPN 1 в Финиксе, США.

Чейл Соннен
ММА
0
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Мы все выяснили
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

26-летний боец с кожной болезнью дебютирует в UFC в турнире в Рио-де-Жанейро

Кевин Ли рассказал, как принятие ислама пошло ему на пользу