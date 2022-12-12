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12 декабря, 10:08

Соннен обратился к высокопоставленному рефери для объяснения судейства на UFC 282

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил, что попросил судью, который работал на UFC 282, объяснить спорные решения в турнире.

«Ребята, вы знаете, что я сотрудничаю с одним из высокопоставленных судей UFC, который работал вчера на турнире. Я написал ему, чтобы узнать его мнение о судействе... Жду ответа. Буду держать вас в курсе», — написал Соннен в Twitter.

UFC 282 запомнился двумя спорными судейскими решениями в со-главном событии и главном событии турнира.

В бою Джареда Гордона (19-4) и Пэдди Пимблетта (20-3) судьи отдали победу британскому бойцу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28), а в титульном поединке между Магомедом Анкалаевым (18-1) и Яном Блаховичем (29-9) дали ничью (48-47, 46-48, 47-47).

Чейл Соннен
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