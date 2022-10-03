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Сегодня, 18:13

Чейл Соннен о бое Стерлинга и Диллашоу: «Это очень близкий бой»

Соннен сомневается, что Диллашоу сможет одолеть Стерлинга
Давид Хачатрян

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сомневается, что бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) сможет одолеть Алджамейна Стерлинга (21-3).

«Я не знал, что Алджо настолько хорош. Он доминировал [над Яном] на земле, — отметил Соннен на своем YouTube-канале. — Я никогда не видел, чтобы он так делал. Гордон Райан (трехкратный чемпион мира ADCC. — Прим. «СЭ») не так хорош со спины, как Алджо. Несколько лет назад я бы уверенно сказал, что Ти Джей победит, но сейчас я не знаю. Это очень близкий бой».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в соглавном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

ММА
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