Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:29

Янькова — об угрозах Бостанжи перед боем: «Меня это немножко умиляет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Анастасия Янькова, известная также как Русская Валькирия, поделилась впечатлениями о своей сопернице Сюденюр Бостанжи перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Прежде всего, я никогда не заявляла о том, что закончила профессиональную карьеру. Мне хотелось попробовать себя в другом, понять, кто я еще помимо Анастасии Яньковой-бойца. Узнала, поняла. Но еще поняла, что очень скучала именно по профессиональному спорту, этому ощущению, когда ты тренируешься не просто для удовольствия, для себя, а когда тренируешься с конкретной целью. Это совсем другое, это заставляет тебя собраться, сконцентрироваться, заставляет чувствовать жизнь острее, чем в любое другое время», — приводит слова Яньковой РЕН ТВ.

32-летняя Янькова уверена: таких соперниц, как она, Бостанжи еще не встречала.

«На самом деле мне нравится, когда перед боем люди не боятся сказать что-то не совсем милое, где-то немножко разжечь, где-то добавить хайпа. Это здорово. Поэтому молодец, что она не боится высказывать — может, свое мнение или просто пытается вывести меня на какие-то эмоции. Меня это немножко умиляет. Я думаю что-то такое: девочка, малышка, молодец, ты газуешь — это здорово, это смело, но ты никогда не встречалась с такими соперницами, как я», — сказала она.

Сражение Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным боем вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. В соглавном поединке сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Кроме того, зрители увидят сражение Геннадия Макаряна и Вадима Апсита.

Источник: РЕН ТВ
Анастасия Янькова
0
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андерсон Сильва назвал возможного соперника для своего последнего боя в MMA

Блейдс рассказал, почему он самый сложный соперник для Джона Джонса