Анатолий Малыхин: «Бхуллар — комик, а не мужчина. Я отправлю его спать»

Чемпион в полутяжелом и временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин (12-0) пообещал нокаутировать чемпиона в тяжелом весе Арджана Бхуллара (11-1).

«Арджан — это комик, а не мужчина. Он долго избегал поединков, не дрался два года, и утверждает, что договаривался о каких-то там условиях. На мой взгляд, он просто прятался от боев. Пусть он уходит. Я отправлю его спать», — приводит слова Малыхина ONE Championship.

Малыхин подерется с Бхулларом 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.