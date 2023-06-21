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Сегодня, 15:40

Анатолий Малыхин: «Бхуллар — комик, а не мужчина. Я отправлю его спать»

Давид Хачатрян
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Чемпион в полутяжелом и временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин (12-0) пообещал нокаутировать чемпиона в тяжелом весе Арджана Бхуллара (11-1).

«Арджан — это комик, а не мужчина. Он долго избегал поединков, не дрался два года, и утверждает, что договаривался о каких-то там условиях. На мой взгляд, он просто прятался от боев. Пусть он уходит. Я отправлю его спать», — приводит слова Малыхина ONE Championship.

Малыхин подерется с Бхулларом 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Анатолий Малыхин
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