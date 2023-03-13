Анатолий Малыхин рассказал, почему он не перевел Двалишвили 50 тысяч долларов

Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе и временный чемпион в тяжелом Анатолий Малыхин (12-0) заявил, что Мераб Двалишвили (16-4) не может ему предоставить информацию, которая нужна для перевода денег.

«Пацаны, вы мне пишите по поводу денег: «Почему Мерабу не отдаешь?» — сказал Малыхин в соцсетях. — Пацаны, это элементарно, почему я не могу ему деньги перевести. Четыре раза я скидывал ему лист, который нужно заполнить для перевода. Все четыре раза он его заполнил не правильно и говорит, что это не надо. Вот сейчас я в пятый, #####, раз был в банке, чтобы перевести ему деньги, и они собрали консилиум и говорят: «Вот эта информация нужна». Я снова ему пишу: «Скинь мне эту информацию для перевода, я тебе физически не могу перевести эти деньги». Не знаю из-за чего, но он мне просто не дает информацию. Так что я не против ему эти деньги отдать. Просто передайте ему, чтобы он скинул то, что надо, и ему вышлю деньги».

Двалишвили и Малыхин поспорили на 50 тысяч долларов в преддверии реванша Алджамейна Стерлинга (22-3) и Петра Яна (16-4). Стерлинг победил раздельным решением судей, и Двалишвили выиграл спор.