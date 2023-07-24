Анатолий Малыхин рассказал, почему встал на колено перед главой лиги ONE Championship

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) заявил, что глава лиги Чатри Ситйодтонг поверил в него, когда у него не было денег. Об этом Малыхин сказал в интервью «СЭ».

— После победы над Булларом ты обратился к Чатри и встал перед ним на колено. В России этот жест многие не поняли, посчитали, что выглядит унизительно. Можешь объяснить, почему ты так сделал?

— Я много лет своей жизни тренировался в родной стране, добивался хороших для себя и Кузбасса результатов. Первый чемпион Европы по грэпплингу, чемпион России и мира по любителям, первый среди славян, скажем так, не с Кавказа. Я призер России по вольной борьбе, чемпион международных турниров. По профи потом у меня было без поражений. Помню, Европу выиграл по грэпплингу, пришел домой, думаю: «Ну, сейчас, наверное, жизнь должна наладиться, кушать нечего». Прихожу в зал — три раза мне хлопнули и все. Я прихожу домой, сажусь на стул — пустота такая внутри.

Кушать нечего было, сейчас я не смотрю на цены, а тогда у меня кроссовки порвались, мне друг, Кирилл, привез свои поношенные. На, говорит, Толян. А мне и стремно взять, и, с другой стороны, я понимаю, что ходить не в чем. Сейчас мой сын ни в чем не нуждается, может есть любую еду, моя жена может летать бизнес-классом. А когда я приехал только в Таиланд, сын родился, и Сладкая (так Анатолий называет супругу. — Прим. «СЭ») говорит: «Давай сыну возьмем коляску. Я смотрю на цену, на свою карту и понимаю, что у меня денег не хватает. Я пришел домой, мы ушли спать, я в подушку слезы пустил. Думаю: «Ну как так? Как такое возможно?»

И кто бы что ни говорил, я на руках его готов нести, босса. Я готов встать на колени, на руках его нести. Это просто дань уважения человеку, который в меня поверил, который мой труд ценит, мои вставания в пять утра, мою самоотдачу, мою преданность. Встать, отдать ему какую-то дань — самое малое, что я могу для него сделать. Видя радостные глаза моей жены каждый день, моей жены, моей мамы. Когда я ей [говорю]: «Мама, иди, возьми что хочешь, не смотри больше на цены. Съезди отдохни в санаторий». Я много прошел труда, у меня не самая легкая карьера, тяжелые времена были. Что я вижу сейчас, что происходит с моей жизнью благодаря мистеру Чатри. Не знаю, у людей своей видение, у меня свое. Я очень сильно ему благодарен.

***

Мы все тренируемся. Сегодня зашел в зал, с пацанами разговариваю. Говорю: «Пацаны, нас же тут 100 человек тренируются, но почему-то единицы зарабатывают деньги в ММА». Про себя думаю: «Я же как-то попал в эту стезю». Благодаря боссу! Люди говорят: «Вот, на колено...» Ты представляешь, сколько крутых вещей я могу сделать благодаря мистеру Чатри! В жизни не думал, что так завернет меня.

Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.