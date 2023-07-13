Малыхин: «Думаю, Гасанов финиширует Тонона до конца второго раунда»

Чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин высказался о предстоящем поединке между россиянином Шамилем Гасановым и американцем Гэрри Тононом.

«Для того , чтобы пройти Тонона, Шамилю надо просто выйти в ринг, и чтобы там был Тонон, тогда все будет хорошо. Я думаю, Шамиль финиширует его до конца второго раунда», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Бой Гасанова и Тонона пройдет 14 июля на турнире ONE Fight Night 12 в Бангкоке.

Гасанов последний поединок провел против Джэ Вунга Кима в октябре 2022 года в рамках ONE и удушающим приемом в первом раунде одержал победу. На его счету 9 побед и ни одного поражения.

Тонон в последний раз выходил на ринг против Джонатана Нуньеса в январе этого года в рамках ONE. Этот поединок завершился в пользу Гэрри болевым приемом в первом раунде. В его активе 7 побед и 1 поражение.