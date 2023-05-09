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Сегодня, 12:28

Малыхин: «Российские болельщики страшные вещи пишут. Хотелось бы поддержки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин высказался о российских поклонниках.

«Еще скажу, что хотел бы увидеть. У всех бывают сложные моменты в жизни, абсолютно в любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только Яну, вообще нашим бойцам. Хочется, наоборот, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя все хорошо, телефон разрывается: братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший. А как проиграешь, тут же начинается: да мы знали, он «мешок», ничего не умеет. Хочется видеть сплоченность и поддержку. Дай бог, чтобы так и дальше было», — приводит слова Малыхина «Чемпионат».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5096551-malyhin-rossijskie-bolelschiki-strashnye-veschi-pishut-hotelos-by-podderzhki.html
Анатолий Малыхин
ММА
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