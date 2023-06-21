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Сегодня, 12:50

Анатолий Токов: «Вадим Немков спокойно мог бы стать чемпионом UFC в 93 кг»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Bellator Анатолий Токов прокомментировал лидерство своего одноклубника Вадима Немкова в рейтинге P4P Bellator.

«Я думаю, что Вадим заслуживает статус лучшего бойца Bellator. Он уже столько раз защитил свой пояс и победил всех сильнейших бойцов своего дивизиона. Я когда увидел эту информацию, очень порадовался за Вадима, потому что он достоин этого. Является ли он лучшим полутяжеловесом мира? Сложно сказать однозначно, но я считаю, что Вадим мог бы спокойно стать чемпионом и в UFC в весе до 93 кг. Конечно, вы можете посчитать меня предвзятым, но с другой стороны, я знаю уровень Вадима и считаю, что он мог бы справиться с любым бойцом в своем весе», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

Немков стал первым российским бойцом в истории промоушена, который возглавил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Токов
Вадим Немков
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