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Сегодня, 06:53

Кори Андерсон: «Магомед Анкалаев — лучший полутяжеловес UFC»

Давид Хачатрян
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Экс-претендент на титул Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон (16-6) заявил, что чемпион UFC Джамал Хилл (12-1) не должен быть чемпионом.

«Хилл может говорить все, что ему заблагорассудится, — сказал Андерсон в интервью изданию MMA Fighting. — Он выиграл пояс у парня, которого я побил на коротком уведомлении. Он [Хилл] мне в подметки не годится.

Да, он чемпион, но кого он побил? Он не дрался с Магомедом Анкалаевым, которого я считаю лучшим в дивизионе. Он не дрался с Иржи Прохазкой. Он победил Гловера Тейшейру, которому 44 года. Тейшейра даже после боя сказал, что завершает карьеру, потому что у него больше не осталось сил. Хилл не побил ни одного топового бойца».

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Джамал Хилл
Кори Андерсон
UFC
ММА
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