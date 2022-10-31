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ММА

Сегодня, 09:02

Андерсон Сильва назвал бой мечты

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва сообщил, что он хотел бы подраться с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим и экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером.

«Моя мечта — сразиться с Роем Джонсом, — приводит слова «Паука» talkSPORT. — Подраться с Жоржем Сен-Пьером? Вау, я думаю, это будет классно. Но надо узнать, расторгнул ли он контракт с UFC. Мне нравится эта идея.

Моя цель — провести последний бой по ММА в Японии, потому что там я начал свою карьеру. У меня нет на примете соперника, но мне нужно вернуть Японии все, что она мне дала. Я верю, что мой последний бой состоится в Японии для всех моих японских фанатов».

Сильва проиграл Джейку Полу по правилам бокса единогласным решением судей. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Жорж Сен-Пьер
Рой Джонс
UFC
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