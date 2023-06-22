Андерсон Сильва высказался о перспективах Алекса Перейры

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) считает, что экс-чемпиону в среднем весе Алексу Перейре (7-2) следовало вернуть титул в среднем весе, а уже затем подниматься в полутяжелый дивизион.

«На мой взгляд, стратегия, которую он использовал для перехода в полутяжелый вес, была немного неправильной, — сказал Сильва Sherdog. — Я думаю, ему следовало остаться в своем дивизионе, вернуть пояс, затем сохранить [титул] и в будущем перейти в полутяжелый вес.

Но у него своя бизнес-стратегия вместе с его менеджером. Как бы то ни было, Алекс — мой хороший друг, он заслуживает всего самого лучшего, у него огромный потенциал стать большой звездой UFC и продолжать приносить радость бразильскому народу».

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

