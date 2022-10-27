Андерсон Сильва заявил, что его дважды нокаутировали за тренировку

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) неожиданно признался, что он дважды упал в нокаут во время тренировки.

«Я усердно тренируюсь с хорошими боксерами высокого уровня. Пять парней мне в этом помогают, — сказал Сильва в интервью MMA Fighting. — И в последнем спарринге меня нокаутировали дважды. Когда я закончил тренировку, я спросил тренера: «Почему меня нокаутировали дважды?» И тренер сказал: «Тебе нужно готовиться к войне, и ты к ней готовишься».

Вскоре после этого последовали комментарии тренера Сильвы Луиса Карлоса Дореа, который опроверг слова подопечного.

«Такого не было, — сказал Дореа в интервью MMA Fighting. — Слава богу, мы соблюдаем безопасность на тренировках. Андерсон провел отличные спарринги. Он на 100 процентов готов к бою».

Сильва и Джейк Пол подерутся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.