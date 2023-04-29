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Сегодня, 11:14

Андрей Гончаров заявил, что у него есть предложения от зарубежных лиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ACA Андрей Гончаров рассказал о завершении контракта с промоушеном и статусе свободного агента, а также о наличии предложений от зарубежных лиг.

«Были разговоры о возможном моем участии в Гран-при, но у меня был заключительный бой по контракту. Когда я прилетел из Таиланда, лично пообщался с Асланбеком Бадаевым. Мы думали, с кем сделать мне бой: с Леваном Макашвили или с Фелипе Фроэсом. Пообщавшись, мы пришли к выводу, что с Фелипе Фроэсом будет логичнее провести поединок и интереснее. Я не могу сказать, что не участвую в Гран-при, так как вся сетка еще не известна. Сейчас я завершил контракт и стал свободным агентом. Посмотрим, что будет дальше. Пока я хочу приехать к семье и поздравить маму с днем рождения, а потом насладиться отдыхом. После этого я поговорю с руководством лиги и либо с уважением к работе, проделанной за 3,5 года в лиге АСА, двинусь дальше. Но сначала я пообщаюсь с лигой АСА и в случае интересного предложения рассмотрю его в первую очередь. Есть несколько предложений и от российских, и от иностранных лиг», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

28 апреля в со-главном событии турнира АСА 156 в Москве российский легковес Андрей Гончаров победил техническим нокаутом в первом раунде экс-чемпиона АСА в полулегком весе бразильца Фелипе Фроэса. Для обоих бойцов поединок стал дебютным в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/andrei-goncharov-ya-svobodnyi-agent-i-u-menya-est-predlozheniya-ot-zarubezhnykh-lig-247055/
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