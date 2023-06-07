Андрей Корешков подерется с Лорензо Ларкиным 30 июля на турнире Bellator и Rizin

Российский боец Bellator Андрей Корешков (26-4) проведет следующий бой против американца Лорензо Ларкина (25-7) 30 июля на турнире Bellator и Rizin в Сайтаме, Япония, сообщает Bellator.

Корешков идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он одолел Леонардо Кавальеро (10-3) техническим нокаутом во втором раунде 18 июня 2022-го на SFC 4 в Омске.

Ларкин идет на беспроигрышной серии из восьми боев. В прошлом поединке он одолел Мухамеда Берхамова (14-1) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.