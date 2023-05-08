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Сегодня, 14:46

Андрей Корешков считает, что Сехудо победил Стрелинга

Давид Хачатрян
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Российский боец Bellator Андрей Корешков (26-4) рассказал, почему считал, что Генри Сехудо (16-3) победил Алджамейна Стерлинга (23-3) на UFC 288.

«Мне показалось, что больше уместна ничья или победа Сехудо, — сказал Корешков в интервью Вадиму Тихомирову. — Понятно, первый раунд он проиграл. Вся загвоздка во втором раунде, потому что он был спорным. Стерлинг очень много бегал, а Сехудо его давил, довольно неплохо прессовал: попадал руками, где-то были лоу-кики. Бросить не удалось, но он поджимал. Это началось, может, после половины раунда. Сначала Стерлинг пробовал бить, но потом он пропустил то ли прямой, то ли еще что-то. Сехудо его подловил и просто давил. И я был склонен отдать второй раунд Сехудо чисто за давление и прессинг. В глазах у Алджамейна прямо была видна растерянность. Мне показалось, что во втором раунде Сехудо был более уверенный и результативный.

Третий раунд зацепом изнутри забрал Сехудо. Четвертый он выигрывал, но в конце запарился с этой борьбой и пропустил, хотя красиво защищался, почти сел на шпагат. Но не удалось ему полностью отзащищаться. Пятый раунд он в одну калитку забрал. Мне кажется, что если бы он пораньше включился, начал так же драться в четвертом раунде, то ему бы хватило сил и он победил бы».

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aG5IAfvLi4w
Алджэмейн Стерлинг
Андрей Корешков
UFC
0
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