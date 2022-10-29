Андрей Орловский — Маркос Рожерио Де Лима: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию боя

В ночь на 30 октября в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир UFC Vegas 63.

В предварительном карде бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-20) проведет бой против 37-летнего бразильца Маркуса Рожериу де Лимы (19-8).

Орловский идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он одолел Джейка Коллье (13-7) раздельным решением судей. Рожериу де Лима прошлый бой проиграл Благому Иванову (19-4) единогласным решением судей.

За сутки до боя состоялось взвешивание, на котором де Лима оказался тяжелее Орловского: 118,39 кг против 109,32 кг.