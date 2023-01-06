Андрей Орловский рассказал, как заступился за женщину в Лондоне и нокаутировал беженца-албанца

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «СЭ» впервые подробно рассказал о драке с беженцами в Лондоне.

— Только начался новый год, как вышли везде новости: «Андрей Орловский подрался с беженцами в Лондоне». Что там случилось?

— Получил по уху, по левому. Вышли из ресторана, сидели там с семи часов, должны были с 19-00 до 21-00, потому что с детьми дальше было нельзя, нам сказали, что с детьми нельзя в ночное время на Новый год. Но я договорился, по итогу мы вышли оттуда в 3 часа утра. А сына я учу, чтобы девочек не бить, слабых защищать. У него там пара инцидентов в школе была. Мне там звонили, я говорю: «Хорошо, если он не прав, будет наказан». А посмотрели видео, там из школьного автобуса камеры снимают, и оказалось, что он прав. Две девочки напали на мальчика, который disability (инвалид. — Прим. СЭ). И он защитил его. И потом еще были ситуации. Я ему постоянно говорю: «Андрюш, драться не надо».

А тут выходим, три или четыре албанца было. Сын вот подсказывает, что три. Один уже ударил [женщину], сын маме сказал, жена — мне. А когда я уже обратил внимание, он [беженец], чуть ли не косу, волосы ее на кулак намотал. И такое впечатление, что хотел ей коленом засадить или что-то такое. Я просто подошел: «С Новым годом, в чем дело?» Он говорит: «Мы разберемся», туда-сюда. Подвыпивший, конечно, был, подшофе. А этот, который слева от меня стоял, мне в ухо сразу ударил. И я, долго не думая, его отталкиваю, и правой уронил чувака, который держал эту девушку. Правым апперкотом. И потасовка началась, они начали убегать, дети сразу в сторону, жена чет пытается меня защитить (смеется).

Самое интересное знаете что. Там полицейские стояли рядом, я им говорю: «Прикалываетесь что ли?» Я одним глазом за женой, одним глазом за детьми, там индус какой-то подошел, я думаю: «Кто это такой?» Он детей сразу в сторону отвел, смотрит за ними, защищает. Я потом сразу подошел к нему, он говорит: «Все нормально с детьми, не переживай». Говорю ему: «Спасибо». И потом уже только полицейские вмешались, я пошутил с ними, говорю: «Эй, «Полиция Чикаго» (был такой сериал. — Прим. СЭ), давайте делайте уже что-нибудь». И потом у таксиста спрашиваю, в чем вообще дело [почему полицейские не вмешиваются]. Он говорит, что беженцам горит зеленый свет, полицейские вообще стараются не вмешиваться, есть районы, куда они даже не заходят. Хотя там район в центре Лондона, все рестораны, магазины. А эта девочка [которую били] просто хотела, как мне сказали, срентовать велосипед и поехать куда-то, потому что все улицы перекрыты были. Она по ходу с ними из одной компании была, он просто ее не отпускал, не давал уехать.

Тут хочешь не хочешь, надо было вмешиваться, сына же учу. Плюс жена рядом. Как бы... некрасиво будет в грязь ударить лицом и отойти. А на следующее утро встаю — рука немножко опухла и синяк [у уха]. Я говорю: Боженька, спасибо, что не ножом или бутылкой ударили, потому что это распространенное явление, правильно?

— А этот парень после апперкота встал?

— Ну встал, да, кровь немножко пошла.

(вмешивается сын Орловского: «Какой немножко, ему как налили ее там»)

— Ну хорошо, да (отвечает сыну). Главное, что дети в восторге, папа выиграл. Еще не хватало, чтобы какой-то забулдыга с улицы меня (смеется).

— Супруга одобрила ваш поступок?

— Ну, конечно, я бы по любому, это period, что я так или иначе бы в эту потасовку бы вписался. Просто, может быть, попытался бы другими методами объяснить или разнять. Ну тут уже когда в ухо заехали, надо было че-то делать, правильно? Еще не хватало, чтобы меня повалили, а тут дети...

29 октября прошлого года Орловский проиграл бразильцу де Лиме удушающим приемом на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Орловскому 43 года, в UFC он провел 39 боев, это второй показатель по числу поединков в истории промоушена. Больше только у Джима Миллера — 40 боев.