Анкалаев — Блахович: дата и время начала боя UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 282, главным поединком которого станет бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

На счету 30-летнего Анкалаева 18 побед в 19 боях при одном поражении. 31 июля на UFC 277 Анкалаев победил американца Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде.

У 39-летнего Блаховича — 38 боев, 29 побед и 9 поражений. 15 мая на UFC on ESPN 36 Блахович техническим нокаутом в третьем раунде победил серба Александра Ракича.

Прямая трансляция боя пройдет на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru. Начало — не ранее 06.00 по московскому времени.