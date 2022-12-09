Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:10

Анкалаев — Блахович: дата и время начала боя UFC 282

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 282, главным поединком которого станет бой россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

На счету 30-летнего Анкалаева 18 побед в 19 боях при одном поражении. 31 июля на UFC 277 Анкалаев победил американца Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде.

У 39-летнего Блаховича — 38 боев, 29 побед и 9 поражений. 15 мая на UFC on ESPN 36 Блахович техническим нокаутом в третьем раунде победил серба Александра Ракича.

Прямая трансляция боя пройдет на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru. Начало — не ранее 06.00 по московскому времени.

Магомед Анкалаев (справа). Анкалаев может стать третьим чемпионом UFC из Дагестана. Он, Хабиб и Махачев шли к поясу дольше всех в истории

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
0
Читайте также
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы
Восточные ласки: как Си Цзиньпина встретили в Эр-Рияде и с чем он уехал оттуда
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ESPN: Конор Макгрегор проведет следующий бой против Майкла Чендлера