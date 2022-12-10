Сегодня, 09:00
В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» пройдет турнир UFC 282. В главном бою вечера единоборств подерутся за титул в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (17-1-0) и поляк Ян Блахович (29-9-0).
Предлагаем Вам ознакомиться с кардом турнира UFC 282:
Основной кард UFC 282:
Ян Блахович — Магомед Анкалаев (титульный бой в полутяжелом весе)
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон (легкий вес)
Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно (полусредний вес)
Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси (средний вес)
Брайс Митчелл — Илия Топурия (полулегкий вес)
Предварительный кард
Рауль Росас-младший — Джей Перрин (легчайший вес)
Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос (тяжелый вес)
Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула (средний вес)
Крис Кертис — Хоакин Бакли (средний вес)
Бои предварительного карда начнутся в 02.00 по московскому времени 11 декабря. Основной стартует в 06.00 мск. Поединок Блахович — Анкалаев начнется около 07.30 мск.
Противостояние Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева покажут в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Боец».