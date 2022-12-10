Анкалаев — Блахович: где смотреть прямую трансляцию боя UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович проведут бой за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе в рамках турнира UFC 282.

У Анкалаева — 18 побед в 19 поединках. 31 июля на UFC 277 30-летний россиянин техническим нокаутом во втором раунде победил американца Энтони Смита.

На счету Блаховича 29 побед в 38 боях. 15 мая на UFC on ESPN 36 39-летний поляк победил серба Александра Ракича техническим нокаутом в третьем раунде.

Прямая видеотрансляция боя пройдет на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru по этой ссылке. Начало — не ранее 06.00 по московскому времени. Онлайн-трансляция боя будет доступна на сайте «СЭ».