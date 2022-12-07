Анкалаев оценил бой Исмаилова и Шлеменко: «Парни закатили зрелищный бой»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) высоко оценил выступление Магомеда Исмаилова (18-3) в бою с Александром Шлеменко (61-15) на RCC 13.

«Я был в зале, мы смотрели, переживали, — сказал Анкалаев в интервью «СЭ». — Парни закатили хороший бой, зрелищный. Выиграл Магомед, я его поздравляю. Я Магомеда знаю, у него очень хороший бокс, очень сильная борьба, у него в прошлых боях были проблемы с функционалом.

В этом поединке он показал [себя] на все 100 процентов: он и боролся, и бился в стойке, и даже был готов еще драться, заходил в рубку с таким опасным [соперником]. Мага Исмаилов обыгрывал и в стойке, и в борьбе. Я переживал, что он может пропустить, потому что Шлеменко очень опасно бьет. Я знал, что если он [Исмаилов] не пропустит, то сможет его спокойно выиграть".

Шлеменко уступил Исмаилову единогласным решением судей. Их поединок стал главным событием турнира RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.