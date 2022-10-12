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Сегодня, 04:06

Анкалаев подерется с Блаховичем 10 декабря на UFC 282

Давид Хачатрян

Россиянин Магомед Анкалаев (18-1) встретится с поляком Яном Блаховичем (29-9) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит шанс сразиться за титул в полутяжелом весе, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.

30-летний Анкалаев в прошлом бою победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд.

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
ММА
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