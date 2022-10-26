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ММА

Сегодня, 21:03

Анкалаев проведет бой с Блаховичем на турнире UFC 282

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев (18-1) проведет поединок с поляком Яном Блаховичем (29-9) в ночь с 10 на 11 декабря на турнире UFC 282, сообщает пресс-служба промоушена.

В главном бою вечера встретятся обладатель титула в полутяжелом весе чех Иржи Прохазка и первый номер рейтинга бразилец Гловер Тейшейра.

30-летний Анкалаев в прошлом бою победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде.

39-летний Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
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