Анкалаев: «UFC просит меня быть более медийным»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев сообщил, что завел отдельный аккаунт в соцсетях для американских фанатов.

«Всем привет! Это мой американский аккаунт. Чтобы выиграть титул, быть отличным бойцом недостаточно. Я также должен стать более медийным. UFC просит об этом, и я это сделаю», — написал Анкалаев в Twitter.

Бой Анкалаева и Яна Блаховича (29-9) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.