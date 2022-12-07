Анкалаев: «Лас-Вегас — это не мое. Для меня дом — это Дагестан»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) сказал в интервью «СЭ», что он часто скучает по дому, когда тренируется в США.

— Ты часто бываешь в Лас-Вегасе. Нет желания там прикупить дом или квартиру? Чтобы было место, где остановиться.

— Нет, для меня дом — это Дагестан, — ответил Анкалаев. — Когда я здесь тренируюсь, меня очень сильно тянет домой. Вегас — это не мое. Тренироваться здесь хорошо, но жить... лучше Дагестана места не будет.

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, США.