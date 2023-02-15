0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:00

Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым

Виталий Косик
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

USADA (Антидопинговое агентство США) сделало официальное заявление по поводу ситуации с российским бойцом UFC Исламом Махачевым.

Ранее сообщалось, что Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски.

«USADA серьезно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях. Мы активно отслеживаем всю получаемую информацию», — приводит заявление агентства The Independent.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки является запрещенным методом, потому что они могут быть задействованы для скрытия случаев употребления допинга.

По правилам организации любой боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть подвергнут значительной дисквалификации — на срок до двух лет.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев. Махачева подозревают в мошенничестве перед боем с Волкановски. Российский чемпион нарушил правила USADA?

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
4
Обсудить
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Резников — о следах от уколов на руке Махачева: «Абсолютно все бойцы UFC используют капельницы»
Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Хабиб. Хабиб был более доминирующим»
Ариэль Хельвани: «Махачев победил Волкановски со счетом 3:2 по раундам»
Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года
Генри Сехудо: «Я пересмотрел бой Махачева и Волкановски. Я был неправ, Ислам победил»
ESPN поставил Махачева и Волкановски на первое место в рейтинге лучших бойцов мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамазан Исмаилов признался, что не понимает как Махачев может быть лучшим в рейтинге P4P

Даниэль Кормье: «Махачев выиграл у Волкановски. Ему не нужен реванш»