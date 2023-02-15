Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым

USADA (Антидопинговое агентство США) сделало официальное заявление по поводу ситуации с российским бойцом UFC Исламом Махачевым.

Ранее сообщалось, что Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски.

«USADA серьезно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях. Мы активно отслеживаем всю получаемую информацию», — приводит заявление агентства The Independent.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки является запрещенным методом, потому что они могут быть задействованы для скрытия случаев употребления допинга.

По правилам организации любой боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть подвергнут значительной дисквалификации — на срок до двух лет.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.