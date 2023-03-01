Антонина Шевченко рассказала, что взяла паузу в карьере из-за травмы спины

Боец UFC Антонина Шевченко рассказала, почему решила взять паузу в своей карьере.

«Меня давно беспокоила травма спины. После боя в июле состояние ухудшилась. Врачи посоветовали взять паузу в шесть месяцев, но мы с тренерами решили отдохнуть год, чтобы подлечится. Чтобы не сидеть без дела, я решила развиваться как пилот. Подала документы в одну очень симпатичную компанию, меня взяли на работу. Сейчас я — пилот самолета Pilatus. Живу в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, летаю по всем островам в Карибском море», — цитирует Шевченко Metaratings.ru слова Шевченко.

Последний свой поединок Шевченко провела 9 июля 2022 года против Кортни Кейси, над которой одержала победу раздельным решением судей.