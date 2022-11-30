Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:55

Боец UFC ответил Альваресу: «Когда ты против Месси, ты против всей Аргентины»

Аргентинский боец UFC ответил Альваресу после угроз в адрес Месси
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

36-летний аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио (28-6) посоветовал абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу (58-2) не угрожать Лионелю Месси.

«Я был зол [когда услышал об угрозах Альвареса], — сказал аргентинец в интервью MMA Fighting. — Нет смысла угрожать Месси. Все знают Месси. Если Альварес не в курсе, то ему не следует говорить. Для игроков в порядке вещей бросать футболки на пол, потому что они потные. Он не проявил неуважения. Все, кто знают Месси, называют его безупречным спортсменом и уважительным человеком.

Месси провел отличный матч. Если ты [Альварес] хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины».

Альварес раскритиковал Месси после того, как в сети появилось видео, на котором Месси развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.

Лионель Месси
Бокс
Сборная Аргентины по футболу
Сауль Альварес
ММА
1
Читайте также
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хорхе Масвидаль назвал бойца, который достоин пояса BMF

Пэдди Пимблетт: «Джейк Пол проводит подставные бои». Пол ответил