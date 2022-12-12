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12 декабря, 15:48

Ариэль Хельвани раскритиковал Дану Уайта за бой Тейшейры и Хилла

Давид Хачатрян
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Журналист Ариэль Хельвани заявил, что глава UFC Дана Уайт проявил неуважение к Энтони Смиту (36-17), который 11 марта должен был драться против Джамала Хилла (11-1). Также он вспомнил слова Уайта, который ранее говорил, что никогда не организует поединки сразу после турнира.

«Энтони Смит, который должен был драться с Хиллом в марте, в прямом эфире после UFC 282 узнал, что его оппонент теперь дерется за пояс чемпиона в январе против другого бойца. У меня нет слов. Думаю, они (UFC. — Прим. «СЭ») все-таки назначают бои сразу после турнира».

На пресс-конференции после UFC 282 Уайт объявил, что Гловер Тейшейра (33-8) встретится с 7-м номером рейтинга промоушена в полутяжелом весе Хиллом в бою за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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