Ариэль Хельвани: «Ходят слухи, что Bellator выставлен на продажу»

Известный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что есть информация, что лига Bellator ищет нового владельца. «Что дальше для Bellator? Ходят слухи, что компания выставлена на продажу. Что будет дальше, какое у нее будущее?» — сказал Хельвани на The MMA Hour.

31 декабря 2022 года Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над бойцами Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).