Арман Царукян дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян (18-3) в интервью The Schmo заявил, что Ислам Махачев (23-1) победит Александра Волкановски (25-1).

«Мне нравится этот бой, — отметил Царукян. — Этот поединок покажет, является ли Ислам лучшим в своей игре. Волкановски — первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от категории, и для Ислама он самый жесткий соперник. Мое мнение: Ислам победит, но это будет не так просто, как в бою с Оливейрой».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.