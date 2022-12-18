Арман Царукян назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться

Девятый номер рейтинга UFC в легком дивизионе Арман Царукян (19-3) считает, что его следующими соперниками могли бы стать Чарльз Оливейра (33-9) или Бенил Дариуш (22-4). Об этом он сказал на пресс-конференции UFC.

«Я общался со многими бойцами, и они говорили, что ты должен принимать бои и побеждать, и только тогда они [UFC] однажды тебе позвонят и скажут: «Твой следующий бой будет за титул».

Моя цель — побеждать каждого на своем пути. Но я бы хотел подраться с Чарльзом Оливейрой или Бенилом Дариушем, потому что я заслуживаю боя против бойца с громким именем. К тому же у них сейчас нет боя».

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.