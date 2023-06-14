Царукян — о самых опасных соперниках для Махачева: «На первом месте я»

Российский боец UFC Арман Царукян ответил на вопрос о самых сложных соперниках для россиянина Ислама Махачева.

«На первом месте я. Второе место... Даже в голову никто не приходит. Гамрот? Нет, честно говоря. Его стиль под Ислама не подойдет, он ничего не сможет сделать. Мне же просто чуть не хватило подготовки в вольной борьбе», — приводит слова Царукяна Sport24.

В апреле 2019 года Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей.

Арман провел 22 боя в ММА и одержал 19 побед. На счету Махачева 24 выигрыша в 25 поединках.