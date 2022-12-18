Арман Царукян: «Я хочу подраться за титул в конце 2023-го»

Царукян планирует подраться за титул чемпиона UFC в легком весе в конце 2023 года

Девятый номер рейтинга UFC в легком дивизионе Арман Царукян (19-3) рассказал, что выиграть титул чемпиона UFC — это его мечта.

«В конце 2023 года я хочу подраться за титул чемпиона UFC в легком дивизионе. Я хочу этот титул. Это моя мечта. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о поясе чемпиона. И я знаю, что однажды я стану чемпионом», — сказал Царукян в интервью ESPN.

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.