Арман Царукян: «Я пытался задушить Исмагулова, но он оказался крепким орешком»

Девятый номер рейтинга UFC в легком дивизионе Арман Царукян (19-3) заявил, что весь бой с Дамиром Исмагуловым (24-2) искал возможность провести удушающий, однако ему не хватило времени. Об этом он сказал на пресс-конференции UFC.

«Я счастлив. Я доминировал в каждом раунде, и я пытался его задушить, но он оказался крепким орешком, — отметил Царукян. — Если бы был пятираундовый бой, то я бы его финишировал. Но, к сожалению, мне не хватило времени. В третьем раунде он устал, и я пытался найти возможность провести сабмишн. Как бы то ни было, я думаю, что проделал хорошую работу.

Я думал, что легко смогу его задушить. Думал, что если он отдаст мне спину, я его задушу. Я слышал, что у него плохая борьба и грэпплинг, но сегодня я понял, что на земле он хорош и его трудно удержать в партере. Он реально хороший боец, ведь никто в UFC не бил и не финишировал его. Я первый в UFC, кому удалось его победить. Да, он не входит в пятерку лучших, но он сильнее топ-бойцов».

Царукян одержал победу над Исмагуловым единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.