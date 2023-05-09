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Сегодня, 20:46

Арман Царукян подерется с Хоакимом Сильвой 17 июня на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (19-3) проведет следующий поединок против бразильца Хоакима Сильвы (12-3), которого нет в топ-15 рейтинга легкого веса. Поединок состоится 17 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото в Twitter.

Царукян должен был подраться с Ренато Мойкано (17-5) 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США, но бразилец получил травму.

Сильва прошлый бой выиграл у Джесси Ронсона (23-12) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 октября 2022-го на UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
UFC
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