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Сегодня, 10:20

Арман Царукян помогает Петру Яну готовиться к UFC 280

Давид Хачатрян

10-й номер рейтинга UFC в легком дивизионе 25-летний Арман Царукян (18-3) тренируется вместе с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном (16-3) в Tiger Muay Thai в Пхукете, Таиланд. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Tiger Muay Thai, опубликовав фотографию Царукяна и Яна.

Петр Ян и Арман Царукян. Фото Соцсети
Петр Ян и Арман Царукян. Фото Twitter
Фото Соцсети

«Рад вернуться!», — прокомментировал фотографию Царукян.

Царукян следующий бой проведет против Дамира Исмагулова (24-1). Бой состоится 18 декабря на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Ян подерется с Шоном О'Мэлли (15-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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