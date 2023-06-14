Царукян: «Был шокирован, что Оливейра так легко победил Дариуша»

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал поединок Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша и назвал причины плохой формы американского бойца.

«Очень удивил результат. Я думал, что Дариуш выиграет решением. Был шокирован, что Оливейра выиграл так легко, но, значит, он лучше и заслужил эту победу. Думаю, теперь он подерется за титул еще раз. У Дариуша прошла очень тяжело весогонка. Он с трудом согнал вес, и это стало самым важным аспектом, из-за которого он плохо выступил. При подготовке к бою, во-первых, важно, чтобы ты прошел хорошо тренировочный лагерь. Во-вторых, ты должен хорошо согнать вес, и только в-третьих уже сам бой», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

11 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере в соглавном событии турнира бразилец Чарльз Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде американца ассирийского происхождения Бенеила Дариуша.