Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:32

Арман Царукян: «Могу заработать кучу денег и после 30 лет просто отдыхать на своей яхте»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский легковес Арман Царукян (20-3) рассказал, что хочет в будущем приобрести яхту и частный самолет.

«У меня чемпионский настрой, — отметил Царукян в интервью The Schmo. — Вчера я кушал сладости и торты. Я должен быть сфокусированным. Я знаю, что мне нужно заботиться о своем теле. Я сильно мотивирован, чтобы стать чемпионом. У меня есть такая возможность. Я самый молодой среди топовых бойцов UFC. Я могу заработать кучу денег в UFC и после 30 лет просто отдыхать на своей яхте.

Хочу ли я иметь яхту, как Макгрегор? У Конора нет яхты. У него лодка, а я хочу яхту длиной 100 метров. Мне это нравится. А еще я хочу частный самолет».

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
UFC
0
Читайте также
Александрова победила Кудерметову в невероятном финале. Из-за дождя он занял более четырех часов
Месси: «Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего»
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марвин Веттори сделал заявление после поражения Каннонье