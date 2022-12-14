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Царукян: «Я единственный в легком весе, кто может дать конкуренцию Махачеву»

Царукян видит в себе единственного конкурентного соперника для Махачева в легком весе
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян видит в себе единственного конкурентного соперника для Ислама Махачева в легком весе. В ходе интервью YouTube-каналу HARDCORE MMA #1 Царукян выразил надежду, что их второй бой состоится.

— Дариуш сможет что-то противопоставить Исламу?

— Ну явно подерется лучше, чем Оливейра, намного лучше. У Дариуша борьба лучше, стойка лучше. Его выносливость и сила под вопросом. Выносливости и силы у него нет почти. Для Ислама это тяжелый бой, так как Дариуш тоже левша. Ты когда привык постоянно с правшой драться, с левшой тяжело будет. Думаю, Оливейра пойдет сейчас вниз потихонечку, вариант Тони Фергюсона. Его это подломило [поражение Махачеву], хороший боец, но его время потихонечку пришло спускаться вниз. Он уже все, лимит челюсти израсходовал, не держит удар.

— Есть кто-то сейчас в топ-15 легкого веса, кто Исламу сможет вставить палки в колеса?

— Да, девятый номер (смеется). Девятый номер может составить конкуренцию максимальную из всех людей, кто в топ-15. Я уверен, и я в своем дебюте показал, что уже могу конкурировать с ним. Дай бог, подеремся еще раз.

Махачев победил Царукяна единогласным решением в турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019-го.

Ислам Махачев
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