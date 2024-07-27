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ММА

Сегодня, 04:53

Гулян: «У Сидакова и Мусалова есть шансы достичь величия в ММА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян поделился мыслями о возможном противостоянии между олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым и Хайбулой Мусаловым в ММА.

«У нас есть два бойца, которые пришли в ММА из других видов единоборств, у обоих есть шансы достичь величия в этом виде спорта. Для чего их сводить на такой стадии? Пусть Сидаков и Хайбула проведут несколько боев, а потом мы сведем их в главном бою вечера.

Что бы я посоветовал Заурбеку? Надо тренироваться с хорошей командой. Прорабатывать надо все в комплексе. Не надо пытаться перестроить себя, нужно просто адаптировать свою технику под ММА. Пользоваться своими борцовскими навыками и объединить это с тем комплексом техник, которые есть в смешанных единоборствах. Нужно использовать свое преимущество. Если ты борец, то ты должен уметь бить ровно настолько, чтобы уметь навязывать своему оппоненту выгодный для тебя стиль борьбы», – цитирует MMA.Metaratings.ru Гуляна.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Заурбек Сидаков
ММА
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