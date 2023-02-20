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Сегодня, 13:14

Арнольд Аллен дал прогноз на бой Волкановски и Родригеса

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Арнольд Аллен (19-1) считает, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) победит временного чемпиона Яира Родригеса (15-3).

«Я бы не стал отдавать ему предпочтение [Родригесу] — сказал Аллен Lowkick MMA. — Но, знаете, он как граната. Он везде представляет опасность. Если ты контролируешь его сверху, то он выбрасывает локти и может провести треугольник. У него хорошие сабмишны, очень взрывные ноги. Если ты стоишь перед ним, то в любой момент можешь получить удар коленом или локтем. Я бы не хотел ставить против него, но против Волка ставить еще труднее. Это хороший бой. Зная Волкановски, он, вероятно, переработает его [Родригеса] и уничтожит».

Волкановски проиграл Исламу Махачеву (24-1) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46). Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Родригес победил Джоша Эммета (18-3) сабмишном во втором раунде и стал временным чемпионом UFC. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
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