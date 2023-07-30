Артем Левин поделился мнением о победе Перейры над Блаховичем

Российский кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу Алекса Перейры над Яном Блаховичем на UFC 291.

«Думаю, Блахович победил. Перейра хоть и тупой, но более продаваемый. Такого же непродающего бойца, как Хилл, он может пройти и, скорее всего, пройдет. При этом сам Перейра со своим лицом истукана продаваем только за счет Адесаньи», — цитирует Левина «РБ Спорт».

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей. У бразильца восемь побед и два поражения.

На счету Блаховича 29 побед, десять поражений и одна ничья.