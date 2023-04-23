Российский кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Все отлично, все рады. Был долгий лагерь в American Top Team, он шел три месяца. Сергей пахал, это хороший пример того, когда тяжелая работа дает достаточно яркий и успешный результат. Всех, кто болел за Сергея — поздравляем, сам я тоже доволен, оценю на пятерку с минусом. С минусом, чтобы было куда стремиться. Сейчас отдыхаем, Сергей отдыхает, будем ждать новостей от UFC. Очень яркая победа, Сергей установил рекорд в тяжелом весе — шесть побед подряд нокаутами. У всех сейчас единственный вопрос: когда титульник? Насколько мы знаем, бой Джонс — Миочич сдвинулся на ноябрь, непонятная ситуация, долго ждать. Миочич достаточно возрастной, а Джонс заявляет, что уйдет на пенсию. Очень много вопросов», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.