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Сегодня, 09:29

Левин о победе Павловича над Блейдсом: «Теперь единственный вопрос — когда бой за титул?»

Левин прокомментировал победу Павловича над Блейдсом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Все отлично, все рады. Был долгий лагерь в American Top Team, он шел три месяца. Сергей пахал, это хороший пример того, когда тяжелая работа дает достаточно яркий и успешный результат. Всех, кто болел за Сергея — поздравляем, сам я тоже доволен, оценю на пятерку с минусом. С минусом, чтобы было куда стремиться. Сейчас отдыхаем, Сергей отдыхает, будем ждать новостей от UFC. Очень яркая победа, Сергей установил рекорд в тяжелом весе — шесть побед подряд нокаутами. У всех сейчас единственный вопрос: когда титульник? Насколько мы знаем, бой Джонс — Миочич сдвинулся на ноябрь, непонятная ситуация, долго ждать. Миочич достаточно возрастной, а Джонс заявляет, что уйдет на пенсию. Очень много вопросов», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для Сергея эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-o-pobede-pavlovicha-nad-blejdsom-teper-edinstvenny-j-vopros-kogda-boj-za-titul/
Сергей Павлович
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