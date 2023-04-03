Левин: «Главная сила Перейры — левый боковой»

Российский кикбоксер Артем Левин назвал сильные стороны бразильского бойца ММА Алекса Перейры.

«Во-первых, у него нестандартная антропометрия. И, исходя из этого, он работает тоже нестандартно. Он под два метра ростом, с длинными конечностями, там даже стопа очень большого размера, без ласт можно плавать. Главная его сила — левый боковой. Большинство его нокаутов — правый прямой и левый боковой. Это то, чем он обычно и достает. Когда он давит и понимает, что ментально срубает соперника, то уже не останавливается. Конечно, с того времени он изменился, стал опытнее, но кардинально ничего не изменилось, основной удар остался тем же. Бьет сильно, бьет хорошо, но опять же, он набирает после боя до 100 килограммов, понятно, что удар там присутствует в любом случае», — приводит «РБ Спорт» слова Левина.

В ночь на 9 апреля Перейра проведет поединок с нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287.

Левин побеждал бразильца в 2014 году в бою по правилам кикбоксинга.