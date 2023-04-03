Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:59

Левин: «Главная сила Перейры — левый боковой»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский кикбоксер Артем Левин назвал сильные стороны бразильского бойца ММА Алекса Перейры.

«Во-первых, у него нестандартная антропометрия. И, исходя из этого, он работает тоже нестандартно. Он под два метра ростом, с длинными конечностями, там даже стопа очень большого размера, без ласт можно плавать. Главная его сила — левый боковой. Большинство его нокаутов — правый прямой и левый боковой. Это то, чем он обычно и достает. Когда он давит и понимает, что ментально срубает соперника, то уже не останавливается. Конечно, с того времени он изменился, стал опытнее, но кардинально ничего не изменилось, основной удар остался тем же. Бьет сильно, бьет хорошо, но опять же, он набирает после боя до 100 килограммов, понятно, что удар там присутствует в любом случае», — приводит «РБ Спорт» слова Левина.

В ночь на 9 апреля Перейра проведет поединок с нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287.

Левин побеждал бразильца в 2014 году в бою по правилам кикбоксинга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-glavnaya-sila-perejry-levy-j-bokovoj/
Алекс Перейра
ММА
0
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конор обратился к сотруднику WWE: «Я сломаю тебе челюсть в трех местах»

Белал Мухаммад: «Я мусульманин, и поэтому могу стать звездой UFC»