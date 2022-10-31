Артем Левин уверен, что Алекс Перейра принимал допинг

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о поединке с нынешним претендентом на пояс UFC в среднем весе Алексом Перейрой.

— В 2014 году ты победил единогласным решением Алекса Перейру, человека, который через две недели будет драться за пояс UFC в среднем весе. Какие воспоминания о том поединке?

— Алекс всегда был бьющий, с антропометрией такой, у него стопа — человеку ласты не нужны, не знаю, 50-й, что ли, размер (смеется). Очень странная такая антропометрия. Мы знаем, что есть две такие страны выдающиеся, где любят пилюльки. И одна из них — Бразилия. Я больше чем уверен, что Алекс в свое время баловался с ними. И как это сыграло роль на его антропометрии, это вопрос (смеется).

— В этом бою ты вынудил его весь поединок месить воздух. Он никогда столько не мазал, как с тобой.

— Стилистически моя основная задача — заставить промахиваться и наказывать. Это первое. Во-вторых, я нарабатывал правый прямой + левый боковой с партнерами. Они били — я делал шаг назад или нырок. Уклон — нырок или отклон — отход. Эта комбинация нарабатывалась на каждой тренировке. Перейра и до моего боя и после перекувыркал кучу народа этой комбинацией. У меня стиль такой... Кто-то принимает на блок, как Петя Ян, он любит глухую защиту. А у меня блок — это последний элемент защиты, который ты можешь применить. Потому что блок — это так или иначе урон тебе, удары проходят через гард. У меня — нырки, уклоны, отходы, вот моя работа, и я конкретно под Перейру очень много работал.

12 ноября Перейра подерется с Израэлем Адесаньей на UFC 281 в Нью-Йорке.